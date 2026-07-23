Charte de déontologie des agents de la Collectivité Territoriale de Martinique : de Plateau Roy au Kremlin (bis être) ? 😁😅😅😆🤣😂

À quelques mois de son procès en appel (retraite légale) Serge Letchimy ose encore secouer le chacha boskafien de la peur. Il tente de museler les agents qui souffrent quotidiennement à la CTM d’un climat qui semble prendre sa source dans le livre de George Orwell…1984.

Pas un jour ne passe sans que je ne reçoive un appel ou deux (minimum) d’un agent de cette collectivité aux abois. Je devrais monter un cabinet de psy éphémère…sur la plage du Diamant.

D’ailleurs, je viens d’apprendre que finalement…hier…c’est Séphane Hayot qui était dans le bureau de l’alien créole en compagnie de Nicolas de Pompignan le gendre de Nanard…qui lui est à Paris.

En ce qui concerne cette charte, c’est de la merde. J’espère que ce n’est pas Chamoiseau qui a pondu cette bouse car ça pue la fiente chiante.

gilles dégras