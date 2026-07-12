COCONUT KRONICLES l’Appli Site All 🌴🌴

Coconut Kronicles (CKR) est une plateforme numérique dédiée aux Caraïbes, conçue pour rassembler habitants, voyageurs et professionnels au sein d’un même écosystème.

Elle permet de découvrir les îles grâce à une base de données riche de plages, restaurants, hébergements, activités, services et lieux incontournables.

CKR centralise également les événements, actualités et informations pratiques de chaque territoire.

La plateforme met en avant les commerces et entreprises locales grâce à des outils de visibilité et de promotion.

Son réseau social KRBN Style valorise les créateurs, les habitants et la vie quotidienne des îles.

Les utilisateurs peuvent partager leurs expériences, photos, stories et recommandations avec la communauté.

CKR intègre aussi un système de récompenses, de défis et d’exploration à travers son Passport CKR.



Pensée en mode mobile-first, l’application est multilingue afin de s’adresser aussi bien aux résidents qu’aux visiteurs internationaux.

Son objectif est de devenir le point d’entrée unique pour explorer, vivre et promouvoir les Caraïbes au quotidien.

Coconut Kronicles ambitionne ainsi de créer le plus grand écosystème digital consacré à la Caraïbe, au service de son tourisme, de son économie locale et de sa communauté.

Pour découvrir l’univers de Coconut Kronicles

https://app.coconutkronicles.com

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