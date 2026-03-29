Il s’agit d’Elsa J

Photographie réalisée en août 1991 aux gorges de la falaises à Ajoupa Bouillon en Martinique. Prise de risque totale avec un Nikon FM2 sans sac étanche.
mars 29th, 2026
Photographie réalisée en août 1991 aux gorges de la falaises à Ajoupa Bouillon en Martinique. Prise de risque totale avec un Nikon FM2 sans sac étanche.
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