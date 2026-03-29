Il s’agit d’Elsa J

mars 29th, 2026

Photographie réalisée en août 1991 aux gorges de la falaises à Ajoupa Bouillon en Martinique. Prise de risque totale avec un Nikon FM2 sans sac étanche.

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer