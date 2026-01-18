CARPA: « Les avocats et avocates de Martinique voulaient construire des châteaux en Espagne…il ne leur reste plus que des pagnes »

janvier 18th, 2026

CARPA: « Les avocats et avocates de Martinique voulaient construire des châteaux en Espagne…il ne leur reste plus que des pagnes ». 15 millions de perte. Une maison de l’avocat avortée (on va se renseigner sur cet autre gouffre financier). Une profession en ruine. Et un discrédit crédible.

Quelle bande de tocards. Putain…Pétain…comment peut-on ?

Je comprends mieux pourquoi de plus en plus d’avocats parisiens viennent plaider dans l’île chère à Émia Eriasec et que certains avocats sont à l’eau et au pain sec. Ludovic …prépare la Volvic.

