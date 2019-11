Martinique : Elisabeth Landi 2ème adjoint au maire de Fort-de-France doit-elle DÉMISSIONNER pour ne pas mettre en péril le soldat Laguerre Didier ?

Elisabeth Landi…2ème adjoint au maire de Fort-de-France en #Martinique est la propriétaire du 33 bis de la rue Moreau de Jonnes. Eh oui on va finir par le savoir. Surtout que cette historienne nous raconte des histoire en disant qu’elle ne savait pas. Qu’elle ne connaissait pas la loi. Qu’on ne lui a pas dit.

Pourtant la Babette qui n’est pas bête est chargée du patrimoine de la ville. À la mairie du chef-lieu, tout le monde est en mode Ponce Pilate. Sé an lanmen ka lavé lot é dé lanmen ka lavé an tjilot. Au PPM pa menm palé. Selon nos sources, la miss a voulu attaquer Bondamanjak en justice. Son avocat qui est un homme sérieux lui a conseillé d’oublier ça. Même.

Aussi EL devrait à notre avis…démissionner de son poste pour ne pas mettre en péril le mandat de DL. Car.

Il il y a en effet un car, les adversaires politiques ne manqueront pas de mettre ce dossier brûlant dans leurs petites fiches électorales dédiées aux municipales.

Elisabeth…sois digne. Tu ne savais pas…hein Ti Sonson sont les petites marionnettes……bon ok. Vèglaj. On te croit. Surtout que si tu t’entêtes, le procureur de la République qui adore la raie publique est en embuscade comme un planteur de muscades. Tu vois ce qui se passe en Guadeloupe…avec Ary Chalus …Penchard…et en Martinique avec Jean-Louis de Lucy. La justice n’a plus les yeux loi. Comme dirait …Nilor…c’est …landidantité.