Qui a tué Camille Alexandre ?

Le vendredi 9 février 2018 Camille Alexandre perd la vie dans un véhicule sans permis suite à un accident de la route en #Martinique. Grande émotion dans l’île.

On offre un énorme bouquet de RIP à une mémoire du sport qui le mérite sûrement. On désigne un coupable qui en sus était en état d’ivresse dans un univers où on se gausse d’être les premiers consommateurs de Champagne au monde. Aussi, on peut se permettre quelques questions gênantes.

-Pourquoi était-il seul pour réaliser ce reportage ?

-Pourquoi ce reportage n’a pas été effectué avec un véhicule de service nécessitant un accompagnateur ?

-Pourquoi n’était-il pas accompagné alors qu’on connaît son état de santé (AVC…) ?

-Pourquoi a t-il utilisé un véhicule dont la lenteur et la sécurité peut constituer un danger sur un parcours non urbain ?

-Quelle est la part de responsabilité de l’employeur dans ce drame ?

-Les conditions de travail ont-elles été respectées ?

D’autant que…la circulation des voitures sans permis est interdite sur les autoroutes et sur les voies rapides ou voies express (article R 421-2 du code de la route). Cette infraction

étant punie d’une contravention de la cinquième classe de 1500 €.

Voilà des questions qui devraient interpeller notamment la direction de France Télévisions et de Martinique La 1ere.

Car comme dirait un humoriste francais… »Jou Elmaleh pa ni pwan Gad ».