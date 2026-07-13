Tant bien que mal la Martinique va mal 🫩🫩🫩

En Martinique, l’économie fait du surplace. Pas besoin de GPS pour le constater : les investissements reculent, les chantiers se raréfient au grand dam…d’Antoine et d’Anicet…et la jeunesse continue de regarder l’horizon en se demandant si son avenir ne se trouve pas ailleurs que dans notre prison insulaire où poussent des douilles.

Pendant ce temps, les grands maîtres de la parole publique distribuent des communiqués comme d’autres distribuent des dragées : avec le sourire, mais sans effet sur le réel.

À force de gérer l’urgence et d’oublier l’essentiel, nous voilà champions d… factice économique.

On inaugure, on promet, on consulte, on commissionne. On fait des lettres ouvertes au …MATINIQUAISES. Trop nul le mec. On parle de curseur à la con.

Mais qui investit ?

Qui produit ?

Qui prépare l’île de demain ?

Aimé Césaire ?

Émia Eriasec ?

La réponse se perd dans le vent des conférences de presse waist of time. Les journalistes se grattent les couilles, les presbytes se titillent le clito dans des Clio. Ce n’est pas grâce à ces nuls que l’opinion publique va changer de pignon.

Une société qui n’investit plus finit par hypothéquer son avenir. J’ai HONTE. Putain…Pétain…comment peut-on ?

gilles dégras

Et si la Martinique stagne durablement aujourd’hui, c’est peut-être parce qu’elle attend encore qu’une véritable volonté politique remplace enfin le confort des discours.

Le réveil sera d’autant plus brutal que l’on aura longtemps préféré le commentaire à l’action