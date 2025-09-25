Serge Letchimy façonne tellement l’avenir de la Martinique que SON FAÇONNE prend 3 N

Celles et ceux qui pensent que Serge Letchimy est un gros tocard, jubilent.

Voilà un extrait d’une interview surréaliste publié dans le journal de droite Le Figaro. Un document de propagande digne du Politburo a été posté sur la page Linkedin du président (plus pour longtemps) du Conseil Exécutif de la Collectivité de Martinique.

Mais les communicants qui bossent pour l’homme à la retraite illégale sont aussi nuls que leur commanditaire. Qui a validé cette bouse boskafienne ?

Dès le titre, la médiocrité crasse et la facticité foyalaise et gros-mornaise prennent de la hauteur : » À la croisée des mondes, une île façoNNNe son propre avenir ».

Putain…Pétain comment peut-on être aussi NUL ?