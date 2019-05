Jou Vini Dou Vini Spice

On le répètera encore pendant des siècles… »La musique est universelle ». Même si c’est un univers pas toujours rose. Dans ce clip, les dauphins sont verts et roses. Donc l’un dans l’autre tout ou presque s’explique. Vous avez reconnu la guitare de Joël « JAKOOL » Jaccoulet sur le titre VINI DOU interprété mielleusement et lafoukateusement par Victor O. Oh. Le reste n’est que le torride métissage entre rêve et bonheur. Le label B Caribbean offre sa vibe « Made in #Martinique » au monde et confirme son positionnement dans l’es Spice musical . GREAT.