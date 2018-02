La #Martinique passe la barre du million de touristes mais les niloristes ne sont pas contents. Eh oui, Karine Mousseau annonce 1 041 139 visiteurs en 2017 un chiffre qui laisse des mats et gonfle les voiles d’un secteur économique requinqué… et Gabrielle Soundorom, agent à la Collectivité de Martinique mais surtout niloriste jusqu’aux urnes du Burkina Faso vit cette bonne nouvelle comme un enfant non désiré. Elle n’est pas contente, i ka tjimen et le fait savoir sur son compte Facebook. Fieleuse la Gabou…avide de boue, bout gloudou gloudou comme un dachine cultierien. Reste à savoir…Pourquoi ?