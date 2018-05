Ce jour je me réveille comme dab sans réveil et ce clip tourné avec un iPhone me laisse aphone. Jakool8 a encore frappé avec son talent qui fait de moi son dalon d’Achille. Je l’appelle. Les poils de mon bras droit sont droits. J’ai du mal à reconnaître la voix. C’est Mike Ib ? En réalité il y a deux voix Celle de M. Ibrahim et celle de Joël Jaccoulet. Je reste sans voie . La caméra à rebrousse temps fait le procès de la vie et du temps qui passe. C’est sombre et beau à la fois. Je pense à celles et ceux qui ne ne sont pas là. Sa ki pa la. J’adore ce bel oh MAAJ.