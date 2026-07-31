𝐋𝐄𝐓𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐔𝐕𝐄𝐑𝐓𝐄 À 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞 𝐈𝐬𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐥𝐛𝐨𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐏𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅é𝐝é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐘𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐑𝐨𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞

Madame la Présidente,

Le Tour des Yoles Rondes est l’une des plus belles vitrines de la Martinique. Chaque année, il fait rayonner notre patrimoine, rassemble des milliers de visiteurs et génère une activité économique importante pour les communes, les associations et les commerçants.

C’est précisément parce que nous sommes attachés à cette manifestation que nous souhaitons attirer votre attention sur une réalité devenue préoccupante pour de nombreux marchands ambulants.

Depuis que les communes assurent l’organisation des étapes, le coût des emplacements a fortement augmenté. Aujourd’hui, certaines échoppes sont facturées 𝐝𝐞 𝟒𝟎𝟎 € 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐞 é𝐭𝐚𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐍𝐨𝐫𝐝 à 𝟖𝟎𝟎 € 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐞 é𝐭𝐚𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐒𝐮𝐝.

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞́.

Nous demandons simplement que les tarifs soient cohérents avec la réalité économique des petits commerçants et que chacun ait une véritable possibilité de travailler.

Prenons un exemple concret.

Une vendeuse de sinobol paie 𝟏𝟎𝟎 € pour son emplacement.

À cela s’ajoutent immédiatement :

𝟑𝟎 € de glace ;

𝟐𝟎 € de sirops ;

𝟓𝟎 € pour rémunérer une personne qui l’aide à préparer, servir et encaisser.

Avant même la première vente, 𝟐𝟎𝟎 € ont déjà été investis.

À 𝟐 € le sinobol, elle devra vendre plus de 𝟏𝟎𝟎 sinobol avant de commencer à gagner le moindre euro.

Et ce calcul ne tient même pas compte des gobelets, des pailles, du carburant, du transport, de l’usure du matériel, du temps de préparation, ni des 𝐚𝐥é𝐚𝐬 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬, qui peuvent faire chuter la fréquentation et compromettre une journée entière de travail.

Cet exemple concerne un petit stand.

Pour les commerçants qui exploitent une véritable échoppe, la réalité est encore plus difficile.

Ils paient parfois 𝟒𝟎𝟎 € dans une étape du Nord ou 𝟖𝟎𝟎 € dans une étape du Sud. Ils investissent plusieurs centaines d’euros de marchandises, mobilisent deux ou trois personnes pour assurer le service et supportent des charges importantes.

Pourtant, plusieurs d’entre eux témoignent n’avoir vendu que quelques plats au cours de la journée.

𝐂𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐠𝐞.

L’objectif de cette lettre n’est pas de remettre en cause le Tour des Yoles, ni le travail des communes. Au contraire, nous souhaitons contribuer à préserver cet événement exceptionnel

En revanche, nous pensons qu’il est indispensable d’engager une réflexion sur les tarifs des emplacements, le nombre de stands autorisés, la diversification de l’offre commerciale et les conditions économiques offertes aux commerçants.

Nous savons que la Fédération ne fixe pas les tarifs des emplacements.

Mais en tant que garante de l’esprit du Tour des Yoles Rondes, elle peut favoriser le dialogue entre les communes, les organisateurs et les représentants des commerçants afin de construire un modèle plus équilibré.

Le succès du Tour des Yoles ne se mesure pas uniquement au spectacle sur l’eau ou au nombre de visiteurs.

Il se mesure aussi à la capacité de cet événement à permettre à ceux qui prennent tous les risques financiers de vivre dignement de leur travail.

Préserver le Tour des Yoles, c’est aussi préserver les femmes et les hommes qui, chaque année, contribuent à son ambiance, à son attractivité et à son succès.

Dans l’espoir que cette lettre ouvrira un dialogue constructif, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de notre considération respectueuse.

𝐋𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐀𝐦𝐛𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮é à 𝐥’𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐘𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐑𝐨𝐧𝐝𝐞𝐬.