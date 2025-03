La 4ème édition du Salon du livre africain de Paris aura lieu les 14, 15 et 16 mars 2025

Au Salon du Livre Africain de Paris 2025

SAMEDI 15 MARS

13H00-14H00

• Anniversaire des 100 ans de sa naissance : Frantz Fanon, penseur de l’aliénation et de la liberté

(Salle Ferdinand Oyono)

Conférence avec Suzanne Dracius, universitaire, écrivaine martiniquaise auteure d’Hypallages (Ed Desnel) et Jean Khalfa, Professeur au Trinity College, Cambridge (Grande- Bretagne), spécialiste de Frantz Fanon et co-auteur de Frantz Fanon, écrits sur l’aliénation et la liberté (Ed La Découverte). Lecture de textes de Fanon par Jean-Yves Bertogal alias Jyb Slamlitt, auteur de L’Écho des Conques Ultramarines (Ed Xérographes). Modération : Keyza Nubret, fondatrice de K’s Communication.

Réservez votre place pour la conférence (inscription gratuite)en cliquant sur le lien :

https://my.weezevent.com/anniversaire-des-100-ans-de-la-naissance-de-frantz-fanon?_gl=11pbr933_gcl_auMTE4MTQ5MTM1MC4xNzQwNjczMTM4LjE1MTI4MDgwMTIuMTc0MDc0MzI1Ni4xNzQwNzQzNzQw_gaNzQzNzE0OTE4LjE3NDA2NzMxMzg._ga_39H9VBFX7G*MTc0MTAxNDc4OS44LjEuMTc0MTAxNjE3NS4yMS4wLjQyNzc5OTIyNQ