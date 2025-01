À la Martinique, corruption et disparitions… comme par magie !

On croirait rêver, mais non, tout cela est bien réel. Nous sommes en Martinique, l’île qui a vu naître Émia Eriasec. Il y a donc une jeune femme, agent de catégorie C, qui détourne plus de 2 millions d’euros, et là, silence radio.

C’est quoi ?

Une masterclass de détournement sponsorisée par certains élus ?

Quand on voit le niveau de détournement chez nos “exemples” politiques, on comprend mieux d’où elle tire ses inspirations !

Prenons un cas concret : David Zobda, le maire du Lamentin. Cet homme, champion des disparitions, travaille à la SMTVD et, comme par magie, son dossier s’évapore.

Abracadabra, plus de traces de son salaire de directeur de cabinet à mi-temps, pourtant estimé à 7 000 euros par mois. Un job fictif ou bien une illusion digne d’un David Copperfield tropical ? si l’ETAT veut enquêter il suffit de demander les relevés de compte

Sous la présidence de M. Cakin Sainte-Rose, près de 60 millions d’euros auraient été détournés. Pas de condamnation.

Tout semble indiquer que certaines figures, comme les francs-maçons et les békés, restent intouchables dans notre univers factice. Voilà la justice en Martinique : un théâtre créole où les puissants échappent aux conséquences de leurs actes tandis que le peuple subit en silence avec la résilience dans l’anus.

Comme disait Edmund Burke : “La seule chose nécessaire au triomphe du mal est l’inaction des hommes de bien.” Et ici, l’inaction devient la norme. On ferme sa gueule et on suce. Ce qui est une performance et surtout une spécificité locale.

Et si on creusait du côté de Madivial ? Cette affaire vieille de mai 2021, toujours en “instruction”, où les élus concernés ont pris leur ticket pour la grande fête des chèques bancaires. BNP, Banque Agro… Les preuves sont là, et pourtant, la justice met le frein à main.

Fait intéressant, dès que M. Renaud Gaudel commence à faire son travail, il est transféré… Coïncidence ? Les Martiens, peut-être ? Les aliens de la Boskafie ? Les :. ?

Passons à Serge Letchimy, le maestro des combines. En 2022, il joue du piano fiscal en percevant une retraite illégale de 70 000 euros. Et on ne parlera même pas de son pacte d’amitié avec Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, la ville qui pue, qui ferait passer “La Guerre des Trônes” pour une série Netflix bas de gamme.

Comme l’écrivait Antoine Crozat...oups… Albert Einstein : “Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.”

Pendant ce temps, Rodrigue Petitot est en prison pour avoir dit “On va attaquer les maires”. Voilà où en est notre démocratie. En bon dard et et en tout cas car…

Moralité ?

Le peuple martiniquais est fatigué de jouer dans cette mauvaise comédie où les élus se gavent pendant qu’il peine à boucler ses fins de mois. Rendez des comptes ou laissez votre place. Comme le disait Mahatma Gandhi : “Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde.” Les citoyens n’ont plus de patience pour vos tours de passe-passe.