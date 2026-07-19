Angleterre – France : 6-4 pourtant on n’était pas à wimbledon 🎾🎾🎾. Ce match de classement, le dernier pour Didier Deschamps avait donc des allures tennistiques. 🎶C’est en septembre …🎶🎶🎶Non c’est en juillet. Le 18 précisemment.
juillet 19th, 2026
Angleterre – France : 6-4 pourtant on n’était pas à wimbledon 🎾🎾🎾. Ce match de classement, le dernier pour Didier Deschamps avait donc des allures tennistiques. 🎶C’est en septembre …🎶🎶🎶Non c’est en juillet. Le 18 précisemment.
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