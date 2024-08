Ça va de plus en plus mal à la Collectivité Territoriale de Martinique

Pendant que le président postiche, celui de l’Assemblée, qui ne sert à rien (pas l’Assemblée, le postiche), pose, rigolard, avec des footballeurs, le personnel de la Collectivité Territoriale de Martinique continue de dire son effroi devant l’incurie de ses gouvernants.

Un nouveau tract de l’intersyndicale dénonce l’immobilisme de l’Exécutif alors que tout empire dans cet empire pire.

On vous laisse juger. Vous pourrez également vous régaler avec le Protocole du 4 octobre 2023 joint qui fait le suivi et surtout qui montre combien rien ne se passe qui pourrait aller dans le sens d’une prise en compte des besoins criants, vitaux du personnel qui ne demande en fait que des moyens pour travailler et le respect.