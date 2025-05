Ce jour…j’ai rencontré Catherine mais pas qu’elle

Ce jour, par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé bien malgré moi à la rue du bac à Paris. Et là j’ai rencontré Catherine. Catherine Labouré qui repose à droite de l’autel de cette magnifique chapelle très prisée par les croyants.

Au moment de quitter ce lieu pieux…je croise ou du moins mes yeux tombent nez à nez avec ceux de Catherine. L’autre Catherine. Elle sourit. Je souris. Point de chat à l’horizon donc les souris dansent. Du rock car la station n’est pas loin. On se dit bonjour car c’est un grand moment aphone.

Eh oui le lieu empreint de recueillement s’y prête sans prêtre. Je cherche d’autres visages connus. On ne sait jamais. Mais pas de Ralph. Point D’Anicet ni d’Antoine. Eh oui…car quoi qu’on dise le monde est petit. Vraiment petit. Tôt.