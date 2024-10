Collectivité Territoriale de Martinique : Sarita Smith Fanfant mise au placard

Eh oui…elles formaient un tandem nourri de tant d’aimes, Johanna Auguiac Directrice Générale Adjointe Culture Art et Patrimoine et son adjointe Sarita Smith Fanfant un subtil métissage entre QI cui et culture. Un fibreux zambrokal sans chibre. Une complicité complice même quand le con plisse face au vit. Paulo Assouvie. Eh bien tout est terminé. Esta terminado comme dirait Marcellin.

Les deux amies sont en mode N mis. N comme Non…plus jamais. C’est fini.

Du coup, SSF, qui aime toujours les notes, se retrouve comme ut dans un placard do, ré, au service Finances. En attendant que son contrat se termine en…2025 puisqu’elle est mise à l’index, elle va tranquilou se tourner les pouces. En bond d’art et en tout cas car…elle garde le sourire.

