Comme c’est…SURPRENANT 😀😃😃😄😁😆😅🤣😂😂🙃🙃🙃😛😛😜🤪😝😝😝🤗🤭🤭🤭

Ridicule. C’est le mot qui s’invite à ma résidence non préfectorale. Voilà ce qui arrive quand certains ne jouent pas leur rôle dans la vie de la cité. La Martinique…la terre chère à Émia Eriasec va commencer l’année 2025 avec un anus torturé comme jamais. J’ai honte de constater un tel niveau de médiocratie. Un tel niveau d’incompétence. J’ai honte de voir la facticité prendre aussi facilement le pouvoir grâce à une vive corruption et l’usage quotidien du mensonge. Vous me faites rire. Mais je ne trouve pas ça drôle. J’ai envie de vomir sur vos murs. Eh oui Antoine le toulousain avait raison. Hélas.

gilles dégras

