SEM Radio lutte contre la vie chère en Martinique ?

En décembre 2024, SEM Radio se met sur son 31 en Martinique en proposant aux Martiniquais-ses qui luttent depuis plusieurs mois contre la vie chère un réveillon éveillé à partir de 150 €.

À partir du 16 décembre, il faudra se oindre le rectum car le sésame passe de 150 à 170 € soit une hausse qui prend de la hauteur avec +13,33% en sus. Ça sent fort la raie d’un bare qui se barre d’un bar. Comme le chante si bien Jean-Philippe Marthély…souhaitons qu’à ce tarif tout le monde sera en mode annou i Manayé an mond mervéyeu, que le repas ne sera pas servi dans des assiettes en plastique comme dans la inoubliable, mémorable et légendaire soirée de gala de Michaël Leton. Croisons les doigts de l’homme.