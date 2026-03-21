Hier, au nom de Jésus (au fait…c’est quoi son nom de famille ?), Bondamanjak publiait un audio étonnant autant que détonnant : https://www.bondamanjak.com/qui-parlent-avec-serge-letchimy-le-president-du-conseil-executif-de-la-collectivite-territoriale-de-martinique-🤔🤔🤔/

Quelques heures plus tard, devant ce cas Alka, Cathou n’a pas pu résister. Comme dans ce titre de Kassav : « an pé pa an pé pa an chouboulé…chouboulé…chouboulé…chou chou chou…chouboulé » , elle est parti en sucette as usual (on ne traduit pas ces mots anglais même si la sénatrice n’a pas eu son DEUG d’anglais. Comme d’habitude, on laisse ce soin à Claude François). Cet audio est un caillou dans sa chaussure puisque le dossier Madivial a de quoi la viander. Pas de mistake pour la miss steak.

Le plus grave c’est que CC n’a de cesse de mépriser autrui. Truly. Et ce énième rut rachidien, lui donne l’occasion, hélas, de mettre en lumière son manque de culture et son ADN PPM .

Ces trois hommes sont des sherpas qui gravissent régulièrement l’Éverest avec des sandales, des pépa, comme tu dis, , pour mépriser celles et ceux qui ne partagent pas tes errances politiques. Tu nous fatigues. Tu me fatigues. Alors prends de la hauteur. Et même un peu de distance.

Profite du temps dont tu disposes sans don soudain. Repose toi. Fais une pause. Puis une autre. C’est ce que je te propose.

Arrête tes quenards de canard laquais à la Nanard. On en a marre. Tu es saoûlante. Et moi ton rhum je ne l’aime pas. Ce qu’il délivre est ivre.

gilles dégras