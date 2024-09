Grand Port de la Martinique : la mise au point tjok de Philippe Jock

6 jours après le renouvellement de son mandat à la présidence du Grand Port de Martinique, Philippe Jock n’a pas pris de la hauteur pour savourer la cuisante défaite de Serge « Tèt Boskaf » Letchimy. Sauf que l’amertume de ce dernier empreinte de mensonges tatachiens l’oblige à sortir de sa réserve quasi naturelle pour une mise au point Harry Diboulesque. Mais je ne suis ni pour ni contre bien au contraire. Car comme dirait Victoria Élisabeth : » C’est un avis non sollicité ».

Le port est un établissement public détenu à 100% par l’état via l’Agence des participations de l’état (APE). La privatisation est un fantasme deMr Letchimy ou plutôt un prétexte pour justifier son courroux à mon égard.

Lors de la création des grands ports en 2012 Mr Letchimy était président du conseil régional et député de la république française…pourquoi n’a t il rien dit ? La répartition des sièges du conseil de surveillance est quasiment la même dans tous les grands ports de France et les conseils de surveillance des ports de Guyane et de la Réunion sont présidés par des acteurs économiques.

A l’origine de cette colère du PCE il y a un engagement du ministre des outre-mer de modifier à la demande de Mr Letchimy la composition du conseil de surveillance du GPM de Fort de France pour donner la majorité des sièges à la CTM ( au motif que la CTM est un financier du port via le Feder ( en fonds propre la CTM ne met pas un centime d’euro)). Le problème c’est que la tutelle des Port est assurée par le ministère des transports qui n’a jamais envisagé de modifier la loi uniquement pour la Martinique.

Lundi dernier l’état s’est abstenu lors du vote et les 12 martiniquais présents, lors d’un vote démocratique, à bulletins secrets m’ont renouvelé leur confiance. Je respecte le vote démocratique et aurait apprécié qu’il en en soit de même du côté de la CTM .



Il est surprenant que d’un coup je sois devenu un odieux personnage… il y a un mois Didier Laguerre me proposait d’être son vice président s’il était élu à la présidence…

Pour votre complète information sachez que le port n’était pas une priorité de la CTM puisque dans le PO 2021-2027 , récemment validé avec l’Europe , seulement 3,8M€ avaient été fléchés vers le port …les intérêts de Mr Letchimy sont à chercher ailleurs …



J’ai subi de nombreuses pressions pour renoncer à ma candidature et défendre mon bilan et ma vision du développement du port . Pression du ministre des outre-mer, de son représentant local le préfet et même de Bernard Hayot à la demande du ministre. Les membres du CS ont eux aussi subis des pressions… pauvre Martinique.

Celui qui conditionne le versement des fonds publics (Feder ) a l’obtention de la présidence par son fils spirituel est celui qui obligera à rechercher des fonds privés pour les investissements nécessaires à l’adaptation du port à l’évolution du trafic maritime et de la réglementation….évolution que le plan stratégique du port avait anticipé et que la demande du principal client du port (70%du trafic ) CMA CGM a accéléré. Ce que le CS avait prévu d’investir en 5/6 ans (130M€) le port doit le réaliser en 2 ans …

J’espère vous avoir éclairé sur les enjeux du port et reste à votre disposition en vous assurant que je ne céderai pas aux pressions d’où qu’elles viennent.

PS : Mr Letchimy se plaint que l’état « colonial » comme il l’appelle n’a pas voté Laguerre…chaque fois qu’il y a deux candidats issus du territoire l’état laisse les représentants locaux choisir et contrairement à ce qu’insinue Mr Letchimy l’État n’a pas voté pour moi et a voté blanc …