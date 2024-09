En pleine crise de la vie chère en Martinique…le préfet Jean-Christophe Bouvier fait un violent KAWO

Voir la vidéo : https://x.com/gillesdegras/status/1838724545043140788?t=g7_2okt0_tklDjz2icP2vQ&s=19

23 jours après le début de la crise sociale contre la vie chère, en Martinique, les politiques qui oeuvrent dans l’île chère à Émia Eriasec sont fatigués. Ils ont du mal à tenir le coup. Du coup, Serge Letchimy nerveux comme un morveux qui prend de la hauteur attrape le cou d’un syndicaliste.

Et aujourd’hui, c’est au tour du Préfet Jean-Christophe Bouvier d’être fébrile comme Djibril. Lors d’une interview, Boubou le bon vivant a lâché un : « …les marges ne soient pas trop ZIMPORTANTES…(Cédric…cette fois on a la vidéo…). Un Z qui veut dire …que c’est un kawo puisqu’il n’y a pas d’élément de liaison entre trop et importantes.

Eh oui ça arrive. Espérons qu’Antoine Crozat fera montre de mansuétude. Croisons les doigts.