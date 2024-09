Serge Letchimy dans la tourmente, la CDMT-CTM prend position : « … c’est inadmissible »

Pendant que les « jaunes » montrent au créneau pour tenter de défendre l’indéfendable en dénigrant comme ils peuvent le délégué du personnel agressé par le Président du Conseil Exécutif de la CTM, la CDMT-CTM prend position.

La fin du tract ci-après est riche d’enseignements et interroge sur la probité des uns et des autres quand on lit « La CDMT-CTM n’attend pas de poste de direction, et n’est pas en indélicatesse avec les règles des avantages en natures ».

Est-ce à dire que des syndicalistes attendraient des postes de direction ? Doit-on comprendre qu’il y en aurait qui bénéficieraient d’avantages en nature indus ?