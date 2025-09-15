Pour son deuxième tournoi sur le circuit de tennis féminin, la jeune Française Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a décroché à 19 ans, le titre à Sao Paulo (WTA 250) le dimanche 14 septembre 2025, en battant en finale l’Indonésienne Janice Tjen (6-3, 6-4). Actuellement classée 214 ème mondiale, elle devrait se rapprocher du Top 100. En attendant, Eric Zemmour, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marion Maréchal et Jessy Laurent sont aux anges.

En Martinique Serge Letchimy et surtout Didier Laguerre (le maire de Fort-de-France impliqué dans l’affaire de la retraite illégale du président du Conseil Exécutif de la CTM) préparent un communiqué de presse commun pour saluer l’exploit de la sportive d’origine malgache.

Un communiqué qui, espérons le, sera plus convainquant que celui concernant le cas de la catégorie C qui a détourné les fameux 2.8 millions d’euros. LOL.