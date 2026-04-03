Les parapluies de cher bougre en moins

Qui est-il ?

Que fait-il dans cet immeuble ? Pourquoi, alors qu’il fait chaud à l’extérieur, qu’il ne pleut pas, cet homme porte un parapluie ouvert dans le couloir qui mène à la porte d’entrée ?

QUI EST-IL ?

Il a les clefs. Est-ce son appartement ?

Non.

La façon dont il tient le parapluie montre, pire, prouve qu’il ne veut pas qu’on le reconnaisse…

Pourquoi ?

Est-il en mission secrète ?

Le reconnaissez-vous ?

Un mari s’est plaint à un bâtonnier qu’un avocat du barreau de Fort-de-France en Martinique, désigné par sa femme lors de la procédure de divorce a outrepassé les limites de sa fonction.

Ce conseil au vit dur, s’est fait sermonner par les autorités ordinales et a été dessaisi de l’affaire .

Il semblerait que cet illustre avocat entretenait une visqueuse et torride relation avec sa cliente.

On vit une époque épique digne des plus grands travers de porcs-épics lubriques.

En bon dard et en tout cas car…les vidéos qui vont suivre imposent le poids démo et le choc des images. Attention il pleut !!!

Sans commentaire mais comment taire ?