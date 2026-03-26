BTP Martinique : le sale con débâtisseur

Si seulement, il n’en existait qu’une seule sorte.

Mais ce serait trop simple. Trop facile à contourner.

En Martinique, le sale con débâtisseur se décline en plusieurs espèces. Une véritable biodiversité, où chaque spécimen contribue, à sa manière, à faire péricliter tout un secteur.

Le débâtisseur “chemise blanche manches longues”

Un classique du genre, en apparence très propre sur lui, allure lisse et impeccable. Il prône l’ouverture, multiplie les sourires et soigne son image.

Derrière cette façade, il se révèle être un spécimen hautement dangereux et très stratège.

Il ne raisonne qu’en termes d’opportunités, y compris dans sa vie personnelle et ses choix matrimoniaux.

Il ne fréquente personne par hasard, il s’avère extrêmement manipulateur et défavorablement connu auprès des femmes qu’il côtoie et qu’il aime placer et déplacer.

Grand optimiste, il aime clamer que la vie est belle.

Le débâtisseur à la carrière contrariée Niais, il n’a pas réussi à se construire une carrière, alors il s’emploie à déconstruire. Largement misogyne, il ne supporte pas les femmes plus intelligentes que lui. Faute d’avoir pu s’élever grâce à ses compétences, il progresse autrement en fragilisant, en divisant pour mieux régner, sapant ainsi ce que d’autres ont mis des années à bâtir. Quand il parvient à ses fins, et une fois le chaos installé, il se pose comme un grand sauveur qui tente tant bien que mal de redresser la barre dans un bordel qu’il a lui-même engendré.

Le débâtisseur déraciné

Venu d’ailleurs pour s’installer en Martinique, il y a trouvé un terrain fertile pour faire perdurer sa splendide médiocrité. Grand raconteur et bourlingueur, il relate des récits improbables et des expériences extraordinaires à qui veut l’entendre (des repas cannibales en Afrique, une fiancée décédée qui lui aurait légué des pouvoirs mystiques…). Sa blancheur contraste avec le côté sombre de son âme. Pour assouvir des plaisirs prostatiques, il passe sa retraite à évoluer dans des associations franc-maçonniques. Son expression fétiche en signe d’intégration : « plis foss »

Le débâtisseur “sur le retour”

Véritable businessman, l’argent est son moteur, sa boussole. Il en veut toujours et encore plus. Il a une revanche à prendre sur la vie. Ses dents rayent le parquet, il a connu des hauts et des bas, on le retrouve dans tous les coups, surtout les mauvais, nouant projets, alliances et ambitions démesurées. Sa devise pour avancer est de bouffer à tous les râteliers.

Le bal des débâtisseurs se joue actuellement dans un salon

Si vous souhaitez les croiser, pas besoin de chercher bien loin. Rendez-vous dans les grands-messes du secteur. Vous les verrez tous, ceux qui font semblant d’être à cheval sur leurs principes dans des évènements où l’on parle d’avenir, d’innovation, de féminisation, etc.Regardez-les bien avec leurs costumes impeccables, leurs discours rodés, alors qu’en coulisses, tout n’est que chaos et destruction.

Vous connaissez leurs noms mais personne n’ose jusqu’à présent les déloger, tandis que tout le monde sait que tant qu’ils seront là, le secteur avancera à reculons.