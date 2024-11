« La situation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est CATASTROPHIQUE…il n’y a pas d’argent dans les caisses « 

J’en peux plus. Les syndicalistes m’appellent. Pourtant je ne suis pas divan d’Yvan ni de Sigmund. Les chefs d’entreprises s’affolent. Les agents de la Collectivité Territoriale de Martinique ont peur…pourtant I’m not a Freud. iIs et elles veulent se confier, libérer la libérer la parole afin de fuir l’idéologie du mensonge qui avance comme une indécente lave incandescente. » …Pas seulement pour la formation… il n’y a pas d’argent tout simplement…. Nous sommes dans la merde ».

La situation financière de la CTM est sur toutes les lèvres qui se livrent. « Les agents ne peuvent pas suivre de formations. Il n’y a pas d’argent ». « Madame Blacodon-Cordémy harcèle le personnel. Elle veut que certains partent en retraite anticipée pour dégraisser la masse salariale ». Effectivement c’est vertement dit.

Pourtant…les agents de la Fonction Publique Territoriale bénéficient d’un crédit annuel de formation professionnelle appelé CPF : compte personnel de formation.

C’est un budget de formation obligatoire qui est mis en place par la Collectivité.

Où est passé cet argent ?

En principe, les sommes non utilisées sur le CPF ne sont pas perdues, elles doivent rester dans les caisses des opérations de compétences qui gèrent les fonds de la formation !

Le préfet est au courant de la situation. Il sait que le temps fait son obscur travail au noir. C’est la logique du pourrissement.

Le fruit est mûr, en sus il est au pied du mur. La saison des letchis impatiemment attend son heure. Vivement.