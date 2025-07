…la VÉRITÉ passe par Cahors quand le Lac Léman songe

-État civil de la mairie de Cahors ?

Oui Monsieur…

– Bonjour madame… je suis Monsieur Lecurieux. Je vous appelle de la Martinique …

-Ah la Martinique, le pays d’Aimé Césaire et d’Émia Eriasec…

-Je voudrais avoir un renseignement sur une amie de longue date.

-Comment s’appelle votre amie ?

– Mireille

– Mireille ? C’est drôle ce matin j’ai échangé avec une dame d’un certain âge, une nageuse qui voulait également se renseigner sur une Mireille. Ne me dites pas que c’est la même ?

– Ça non madame je ne pense pas. Ma Mireille est de 1953.

-Donnez moi son nom…

– …Mireille…ok…..ah…non…ah je l’ai mais…votre Mireille est de 1948.

– Non ?

– Oui…oh que oui.

– 24 novembre 1948. Tout correspond. Je vous prépare le document…je vous l’envoie par mail.

– Merci Madame

– Et bonne journée

– Bonne journée à vous.

– Au plaisir.