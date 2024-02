Outremer : un fauteuil pour trois

Depuis le remaniement de janvier 2024, les ultramarins n’ont pas de ministre. Ils et elles sont comme des concombres sans graines. Aussi, ça va se jouer dans la case Secrétariat d’Etat. Dans la short list, n’en déplaise à Nadia Chonville, on retrouve… trois hommes. Trois chibres. Six gonades.







De gauche à droite : Olivier Dussopt, ancien ministre du travail, Max Dubois, ancien conseiller du ministre délégué Jean-François Carenco et Guillaume Vuilletet, député du Val-d’Oise et ancien conseiller régional d’Île-de-France. Bon sang. Les férus du quinté vont devoir s’esquinter les cheveux pour extraire le bon cheval de ces trois puissants chevaux pur-sang.