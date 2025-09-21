Banane Martinique / Guadeloupe : Max Dubois explique pourquoi Serge Letchimy président de la commission parlementaire CHLORDECONE aurait dû auditionner Éric de Lucy

Récemment, le député Serge Letchimy qui, selon la Cour Régionale des Comptes est dans l’illégalité concernant sa retraite (on y reviendra), a rédigé un texte manipulateur, sur sa page Facebook et pas sur Le Progressiste, l’intime feuille de chou du PPM, pour signifier que le site Bondamanjak était un tissu de mensonges.

Un menteur qui traite les autres de menteurs c’est cocasse. Nous affirmions dans un récent article que l’héritier d’Aimé « Coubaril » Césaire aurait dû auditionner Bernard Hayot et Éric de Lucy lors de la mascarade de la commission parlementaire concernant le chlordécone.

Aujourd’hui Max Dubois de R&DOM démontre qu’Éric de Lucy, le Pierre Aliker de Bernard Hayot est le mèt piès de la banane aux Antilles.

Alors Sergio…tu dis quoi là ? J’attends ta nouvelle publication. Tu vas appeler tes avocats parisiens qui sont nuls à chier ? Ou ka fè mwen ri. Je ne te fais pas de bisous car la covid est avide.

gilles dégras