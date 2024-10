Après avoir coaché Miss Martinique (2021) et Miss Guadeloupe (2022), Steeven Jean Yves Zamor revient dans la cour des paillettes et des strass en s’occupant de Sasha BIQUE Miss Saint-Martin / Saint-Barthélemy 2024 pour Miss France 2025. Deux ans d’absence n’ont en rien altéré son incommensurable talent et ça se voit.

Voir la VIDÉO : https://x.com/graziellatevane/status/1849817695073550396