MISS FRANCE 2026 …TIARE et TAHITI !!!

- La Miss France 2026 c’est Hinaupoko Devèze la Miss Tahiti qui a remporté à 23 ans la tiare tant convoitée lors de l’élection de la reine de beauté, ce samedi 06 décembre 2025, au Zénith d’Amiens.
- La jeune polynésienne , qui fait études de psychologie, succède à l’originaire de Martinique Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025. La couronne reste donc dans les isles.
- Sa première dauphine est Miss Nouvelle-Calédonie, la deuxième dauphine Miss Normandie, la troisième, Miss Guadeloupe la quatrième, Miss Roussillon.
- Voilà un classement qui ne ment pas avec classe et qui fera plaisir à Marine Le Pen, Eric Zemmour, Marion Maréchal et Robert Ménard qui une fois de plus se sont fait Béziers. En grand. Car il ne fallait Papeete.