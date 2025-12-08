Lettre d’un Martiniquais à Bondamanjak : « Fort-de-France est abandonnée. Point. »**

Bondamanjak,

Je vous écris depuis Saint-Martin, encore sous le choc.

Je suis parti en 1985. Aujourd’hui, directeur financier aux États-Unis, ma femme ingénieure et mes enfants voyaient la Martinique pour la première fois.

Je voulais leur montrer ma ville.

J’ai dû leur montrer un naufrage.

Du bord de mer à la Croix-Mission :

huit SDF agressifs, dont un avec un couteau.

Ils réclamaient de l’argent comme s’ils tenaient le territoire.

Au Centre-ville :

un homme fumait sa pipe de crack en plein jour.

Deux agents municipaux ?

Indifférence totale.

Là, j’ai compris :

Fort-de-France n’est plus gérée. Elle est livrée.

À Dillon, où j’ai grandi :

regards vides, personnes âgées abandonnées, jeunes jouant aux gangs américains comme si la violence donnait une existence.

Plus d’âme.

Plus de fierté.

Rien.

Césaire a bâti.

Ses successeurs ont laissé pourrir.

Aux jeunes :

les dealers et les gangs ne sont pas un modèle.

Le seul chemin valable, c’est l’éducation, gratuite ici — contrairement aux États-Unis.

J’avais envie d’investir.

Des partenaires américains étaient prêts.

Aujourd’hui ?

Impossible.

Ils me demanderaient si Fort-de-France est une zone de non-droit.

Je ne saurais pas les contredire.

Je repars la semaine prochaine.

Avec une certitude :

on m’a volé ma ville.

— Un Martiniquais en transit, lucide et en colère.