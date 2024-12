Pour Noël…Bondamanjak offre aux étudiants et aux associations en péril en Martinique les numéros de portable de Serge Letchimy et de Jordan Eustache 🎁🎄🎄🎄🎅

Pour Noël…Bondamanjak, qui fête son trentième anniversaire au coeur de la démocratie participative, offre aux étudiants et aux associations en péril dans l’île chère à Émia Eriasec les numéros de portable de Serge Letchimy et de Jordan Eustache 🎁🎄🎄🎄🎅. Plus besoin de passer par le standard de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Serge Letchimy alias Tèt Boskaf +596 696 38 04 34

Jordan Eustache alias Tatache +33 6 50 27 42 60

Si ces deux numéros ne répondent pas, vu que vous êtes dans l’urgence…Bondamanjak prend de la HAUTEUR et vous offre..en sus…deux autres numéros de secours :

Danielle Laport alias En Numéraire : +596 696 26 03 47

Mathieu Cordémy alias Milou : +596 696 21 84 75

Espérons que ce cadeau restera entre nous chè. Promis ?

Décembre 2024 : Serge Letchimy président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il démissionner ?

Pour participer au sondage au coeur de la démocratie participative…cliquez sur la photo.