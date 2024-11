Proposition n°3 des 67 propositions pour l’égalité des niveaux de vie…

… dans le respect de nos différences au travers d’un plan de déchoquage économique et social en faveur des Outre-Mer. Assemblée Nationale. Rapport 1549 Johnny Hajjar, député (juillet 2023)

Beaucoup parlent, dans une éhontée tentative de récupération de la colère et du désarroi de la population étranglée jour après jour par des prix exorbitants savamment construits par une clique bien connue avec la complicité des pouvoirs publics.

Voilà, une à une, les 67 propositions du rapport rédigé par Johnny Hajar alors député, au terme d’une commission d’enquête qui a révélé comment et combien la population des outre-mer étaient encore sous la coupe féodale des possédants.

« Lorsque que, l’existence d’une unité économique et sociale est reconnue c’est à ce niveau que doit être mis en place un comité social et économique et que des dispositions relatives à la participation et à l’intéressement trouveront à s’appliquer, en fonction des résultats du groupe entier au profit de l’ensemble des salar iés

Proposition n°3 : « Encourager les salariés des grands groupes de distribution à demander la reconnaissance d’une unité économique et sociale»

On comprend combien il était urgent qu’il ne soit pas de nouveau élu à l’Assemblé Nationale.