Quand Bernard Abdoul-Maninroudine clou le bec du béké Emmanuel de Reynal…même Antoine Crozat reste bouche bèkèkè. Ce juriste et homme politique qui exerce en Guadeloupe a en 9 minutes et 06 secondes usé d’un ton régulièrement juste et calme pour remettre à sa place le fumiste chroniqueur porte parole des descendants d’esclavagistes de Martinique.

Ma foi…j’espère que de tout mon pan créa, Kathleen Bilas va récupérer cette vidéo car j’ai trouvé cela vraiment orgasmique. Un quasi vit nègre balsamique.

Encore MERCI infiniment Bernard Abdoul-Maninroudine. Pour le ti punch, je suis partant.

gilles dégras