J’ai été surpris d’entendre un Conseiller à l’Assemblée de Martinique ( à qui le Président du Conseil Exécutif veut faire jouer le rôle de Conseiller Exécutif) déclarer sur les ondes de Martinique 1ère Radio que la CTM va entreprendre des travaux concernant un mur privé qui menace de s’écrouler le long de l’autoroute A1 !

Il a même annoncé que ces travaux coûteraient 160.000€ !

Je rappelle qu’il s’agit d’un mur de soutènement privé construit par le Groupe Parfait pour consolider la plate-forme de son centre commercial .

Cet ouvrage insuffisamment fondé, qui s’est écroulé suite aux pluies en novembre 2023, n’a pas fait l’objet d’aucuns travaux à l’initiative de son propriétaire, jusqu’à aujourd’hui !

Nous constatons que les actuels dirigeants de la CTM, au lieu de mettre en demeure ce propriétaire, riverain de l’Autoroute, de réaliser des travaux de sécurisation, décident de faire exécuter les travaux en ses lieu et place sans que cela n’ait été décidé par les élus de l’Assemblée délibérante de Martinique !





Au moment où le Président du Conseil Exécutif prend prétexte du manque de moyens financiers pour réduire drastiquement les montants des subventions versées aux associations et aux institutions satellites, je ne peux cautionner qu’il décide de se substituer à un propriétaire privé, non dépourvu de moyens financiers, pour dépenser des fonds publics en ses lieu et place !!!

Si cela se produit le groupe Parfait devra rembourser à la CTM le coût des dits travaux !

Le 12 janvier 2025

Daniel MARIE-SAINTE

Vice-President ( GSPM) de l’Assemblée de Martinique