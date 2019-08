Voilà un « Et si » que je n’aurais jamais osé. Et si la franc-maçonnerie s’attaquait à #Bondamanjak ? Et si elle s’y mettait ?

Mais depuis hier plus aucun doute ne m’habite, bien que n’étant pas un romantique qui ne va qu’au ❤. C’est en lisant un énième article médiocre du site Makak La que la lumière me guida vers une phrase aux allures franchement maçonniques : « Vous avez compris c’est avec des pierres que l’ont construit des temples. Polissons chaque pierre afin que notre histoire ne se termine comme celle du Roi Salomon, cherchons la rectitude de l’équerre, trouvons la cohérence du fil à plomb. Polir sa propre existence afin de mettre la prospérité au service de la postérité. »



Que vient faire cette phrase, interdite aux profanes, au coeur d’une telle bouse rédactionnelle?

C’est une bonne question sans éloges pour ceux des loges. Si c’est une menace, je réponds même pas peur…à ces tocards qui avec leurs macaqueries et autres singeries n’ont pu influencer le verdict du 13 décembre 2015. Bande de nuls.

Comme dirait un certain Camille… »Le chauve et…le coiffeur sont souvent de mauvais poil quand ils rencontrent l’imberbe ».

Taire la vérité semble être la nouvelle motivation en #Martinique. Aussi, le prétendu piment vous emmerde. Et vous dit cordialement,chers frères, ALÉ KOKÉ MANMAN ZOT.

Bisous.😙😘

gilles dégras

Rendez-vous dimanche 5 juin 2016 sur RCI

mon détecteur de mensonges sera opérationnel.