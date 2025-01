Bondamanjak dédie cette chanson de Julien Clerc à Clarisse Taron procureure de la République et à Jean-Christophe Bouvier préfet de Martinique.

Paroles de Jean-loup DABADIE

Musique de Julien CLERC

© EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE, SIDONIE

Depuis l’enfance

Je suis toujours en partance

Je vais, je vis

Contre le cours de ma vie

Partir Partir

On a toujours un bateau dans le coeur

Un avion qui s’envole pour ailleurs

Mais on n’est pas a l’heure

Partir Partir

Même loin de quelqu’un ou de quel qu’une

Même pas pour aller chercher fortune

Oh ! partir sans rien dire

Vivre en s’en allant

Et en s’envolant

Et les gens l’argent

Seraient du vent

Mais c’est vrai

Le temps nous prend trop de temps

Partir partir

Même loin loin de la région du coeur

N’importe ou la peau change de couleur

Partir avant qu’on meure

Partir, Partir