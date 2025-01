Martinique : quand il s’agit de Carrefour /Groupe Bernard Hayot (GBH)…RCI ferme sa gueule d’enculée !!!

Dans la rubrique « Trous du Cul Awards 2025 », les enculé-es de Radio Caraïbes Intertionale (RCI) débutent bien l’année en Martinique. Rappelez vous…le 21 novembre 2024, Bondamanjak qui fêtait son 30 ème anniversaire révélait que Bernard Hayot via la société SODICAR est actionnaire de Radio Caraïbes Internationale (RCI).

ÉLIZÉ/HAYOT…tout s’explique…pire…on comprend mieux

https://rci.fm/martinique/infos/Faits-divers/Un-blesse-par-arme-blanche-au-Lamentin

Donc le samedi 18 janvier 2025, RCI publie un article intitulé UN BLESSÉ PAR ARME BLANCHE AU LAMENTIN. Suite à une lourde investigation menée vraisemblablement par la Kathleen Bilas Research Bokit (KBRB), la victime, un homme de 36 ans, a reçu un coup de ciseaux, lors d’une fête d’entreprise, au Lamentin.

Dans ce fait-divers, l’important c’est…« Lors d’une fête d’entreprise ».

Car « Cette fête d’entreprise » est organisée à l’Habitation Belfort au Lamentin par…Carrefour Dillon du Groupe Bernard Hayot.

Mais ça Alexandra Élizé, Kathleen Bilas et Jessica Dantin ne peuvent pas le signifier. C’est un client. Pire un actionnaire qui nous tient par la luette du bas.

On va donc vous raconter la soirée comme si vous y êtiez…

Bonne ambiance. Ça sent le parfum. Tout le monde est sur son 31 pourtant nous sommes que le 18.

On mange, on boit. Entre résilience et spécificité créole…on prend de la hauteur. Danseuses et danseurs qui ne respectent plus les gestes barrières transpirent. Les sexes en rut suent. Le pire c’est que le lafouka ne fait plus cas là où la matière fait cale. 🎶🎶pa mélé, pa mélé…da-da-da..🎶 Ah si j’avais su.

Mais dans cette soirée factice, le leurre du vivre ensemble ne va pas durer.

Deux collègues qui ont apparemment déjà des conflits ont commencé à se disputer puis à se battre à mains nues.

L’un d’eux ( porteur du coup de ciseaux) a dit à son collègue (ils bossent tous les deux dans la section boulangerie à Carrefour… qu’il revient…il a un truc pour lui.

Il est parti dans sa voiture 🎶🎶 Ride en Lamborghini (Da-da-da) 🎶🎶 puis est revenu avec une paire de ciseaux, a essayé à deux reprises d’user de son arme blanche puis la troisième fois, 🎶🎶 Précis comme le sabre d’un Yakuza🎶🎶🎶 il l’a touché à la gorge ( la victime est blessée légèrement sa vie n’est pas en danger )

La police et l’ambulance sont arrivées, il est actuellement en garde à vue et le GBH a porté plainte contre lui.

KB AE JD