ÉLIZÉ/HAYOT…tout s’explique…pire…on comprend mieux

Le 12 octobre 2024, à …00h00 (ça ne s’invente pas, j’ai un échange très live avec Alexandra Élizé qui n’est pas très joyeuse à cette heure avancée de la nuit. Elle me reproche gentiment d’avoir rédigé cet article : https://www.bondamanjak.com/kalash-my-bro-je-me-dois-de-te-dire-la-verite-ils-tont-menti/

En réalité ce qui dérange la miss c’est que je révèle que Bernard Hayot via la société SODICAR possède des parts, est actionnaire de Radio Caraïbes Internationale (RCI). Ok. Sauf qu’en Martinique, à l’heure où les gauchistes se droitisent, mensonges et omissions se métissent offrant aux populations en rut une copulation rare.

AE parle souvent de sa belle-soeur, de son beau-frère pour diluer et donner du roots à ses racines. Pourquoi pas. Sauf qu’elle ne parle pas d’un fruit du hasard assez mûr qui lie historiquement mais pas que…les familles Élizé et Hayot.

Voilà une simple mais éclairante capture d’écran extraite d’une page Wikipédia concernant Raphaël Elizé . Sans commentaire mais comment taire ? Sauf que tout s’explique…pire…on comprend mieux.

gilles dégras