Bernard Hayot /Serge Letchimy l’hareng…contre nature

L’île chère à Émia Eriasec va tellement mal que le coolie et le béké veulent mettre un terme à la prise de bec sociétale qui mine de rien mine ce semblant de vivre ensemble. Oui…ça sent le bokit hareng-saur.

Aussi, deux mois après les énièmes mais du 22 mai, Bernard Hayot et Serge Letchimy ont rendez-vous à 9h à Plateau Roy à Fort-de-France en Martinique . Oui…vous avez bien lu. L’autonomie…l’accord cadre…l’autosuffisance alimentaire, ce sont des conneries pour naïfs factices. L’actuelle crise en Martinique est sans précédent. Et pan dans les dents de l’aidant.

Ce 22 juillet 2026 sera hystérique ou ne sera pas. D’un côté, un homme qui est plein aux as. De l’autre un qui n’a pas les moyens de refuser le rôle du limpia botas qui rime malheureusement avec ass. Kiss my ass. And suck my sick dick. Oooooh….reaaallllly ?

À suivre…

Au fait merci à JMP pour l’info. Bisous 😘❤️