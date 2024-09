🎶🎶Boskaf lagrev ké baré’w…🎶🎶

ENFIN…trois fois ENFIN… les syndicats dĂ©noncent la gestion et surtout la gouvernance imbĂ©cile que Serge « Tèt Boskaf » Letchimy a mis en place Ă la CollectivitĂ© Territoriale de Martinique.

Ă€ Bondamanjak on va faire court car ce communiquĂ© est dĂ©jĂ long comme un bras. Pas de doublon. En sus on n’est pas blond. En bon dard et e,n tout cas car il faudrait Ă ce fumiste qui s’est fait niquer par Le R…une protection fonctionnelle par jour.

SONDAGE : Serge Letchimy le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il DÉMISSIONNER ?