Le R est libRe comme le R de aiR

Ce vendredi 24 janvier 2025, il pleut sur la Martinique. Mais à Frégate et aussi au Cap-Est il pleure. Car la lame d’une larme est l’arme de l’âme. Mais ça les descendants d’esclavagistes ne le savent pas.

Le parquet de Fort-de-France,lui, qui n’en avait rien à cirer, selon notre envoyé spécial O Cedar, avait requis 30 mois d’emprisonnement, dont 15 avec sursis, assortie d’une période probatoire de deux ans et d’un maintien en détention.

La justice qui n’a pas eu les yeux loli. Rodrigue Petitot a été condamné à un an d’emprisonnement, entièrement assorti du sursis simple auquel il est éligible, pour violation de domicile, outrage à l’ordre public, et rébellion en réunion. Il devra aussi payer une amende de 500 euros. Tout ça pour ça. Même Antoine Crozat n’aurait pas osé. oui…la facticité entre par la grande porte dans l’univers de la spécificité créole. On va encore se marrer.