Le Cercle des Pépettes Disparues

C’est un spectacle peu honorable qui se joue depuis quelques années en Martinique, mais qui en dit long… Un scénario où se mêlent et s’entremêlent, finances publiques, magouilles et secrets bien gardés.

Anicet B et Antoine H, pros du génie civil et amateurs d’enrobées, ont orchestré sans se dérober une pièce bien ficelée.

La scène ?

Un lieu censé incarner la transparence et la rigueur économique. Mais derrière les coulisses, une toute autre histoire se tisse et se métisse autour d’un joyeux bordel.

Entre les appels d’offres manipulés, les financements publics détournés, et les promesses d’avancement sans jamais rien livrer, les acteurs du show ont su, habilement, remplir leurs poches au passage.

Tandis que les réunions de bourreaux s’enchaînent et se déchaînent, personne ne fait cas d’une prestation bidon payée 107 000 € à Emmanuel et à Joseph.

Les « pépettes » — cet argent public — disparaissent sans laisser de trace, tandis que d’autres rouspètent. Mais les spectateurs, eux, commencent à s’interroger. La machine semble hors cercuit.

Les langues se délient, les indices s’accumulent, et la vérité semble de plus en plus difficile à dissimuler. Les grandes manœuvres sont-elles sur le point d’être dévoilées ?

À suivre…