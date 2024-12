Collectivité Territoriale de Martinique : Le CÉSECÉM dit halte et convoque une conférence de presse

En cette fin d’année où approche à grand pas la fameuse et souvent fumeuse « trêve des confiseurs », on ne peut pas dire que par ici ça soit le cas. Pas de trêve, de wouspel kon nou ka di. Sé difé an tjou la-CTM.

Puisque voilà que se lève un nouveau front pour le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, celui du CÉSECÉM. Il n’avait pas assez avec le détournement de presque 2 millions d’euros (aux dernières nouvelles) par un de ses agents, assez avec les cris de détresse des étudiants, des associations, des administrés, … avec le mépris souverain que ses maitres parisiens expriment à chacune de ses multiples et nombreuses lettres, dont « La Pelle de Fort-de-France » dont plus personne ne sait ce dont il s’est agi. La banqueroute actuelle qui voit pratiquement tous les financements de la CTM réduits, les versements de sommes dues suspendus, et en interne le personnel désemparé, effaré, qui crie et prie pour que ça change…

Le Conseil Économique, Social, Environnemental, de la Culture et de l’Éducation de Martinique (CÉSECÉM) ce n’est pas un djendjen. C’est une instance consultative très importante (suivez le lien si ça vous intéresse) https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_%C3%A9conomique,_social,_environnemental,_de_la_culture_et_de_l%27%C3%A9ducation_de_Martinique

Et là, lui aussi n’est pas content et a bien l’intention de le dire haut et fort.

« Suite à la séance plénière de l’Assemblée de Martinique du 19 décembre 2024, le CÉSECÉM souhaite réaffirmer l’importance du respect des délais pour permettre une analyse approfondie des documents qui lui sont soumis pour avis.

En effet, lors de cette séance, le CÉSECÉM n’a pas été en mesure d’émettre d’avis sur les 3 documents transmis, à savoir :

L’analyse du Budget primitif 2025

Le bilan sur l’égalité hommes-femmes en 2023

Le rapport sur la situation en matière de développement durable 2024 de la Collectivité Territoriale de Martinique

La transmission tardive de ces documents n’a pas permis aux instances du CÉSECÉM de disposer d’un temps suffisant pour analyser les dossiers et mener les débats nécessaires à la formulation d’avis éclairés.

Le Président du CÉSECÉM, accompagné des membres de son bureau, s’exprimera sur ce sujet et répondra à vos questions lors de cette conférence de presse.

Lundi 23 décembre 2024 à 11h00 au CÉSECÉM situé au lotissement Bardinet à Dillon »