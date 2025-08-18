Dimanche 17 août 2025…aéroport international Aimé Césaire en Martinique…un BORDEL sans nom signé Nathalie Sébastien 👏👏👏.

Depuis 14:00 plusieurs centaines de passagers l’équivalent de trois gros porteurs entre Corsair, Air France et Air Caraïbes, à l’insu de leur plein gré découvrent , l’incompétence crasse et glaire de l’actuelle présidente de la SAMAC.

En ce jour du seigneur elle était où ? Dans un HAMAC planté sur le TARMAC ? Quelque part sur le Potomac avec des ambitions kayak ? Ou tout simplement dans un séminaire de Slow and Low Performance avec Isabelle Malborough ?

Une seule chose est sûre, cette ingrate créole a pour la énième fois mis en lumière ses limites.

Rappelez vous : https://www.bondamanjak.com/martinique-quand-laeroport-aime-cesaire-insulte-emia-eriasec/

Mais là elle a pris de la hauteur. Tiens ça me rappelle un nul du coin. L’avion de Air Caraïbes prévu par exemple à 17h20 a décollé à 19h30. Deux heures de retard dans le fion. Du Nathalie jusqu’à la lie. Rectum.

On ne parle pas des tapis pour bagages qui étaient en panne au hall A. Les voyageurs obligés de les ramener avec leurs bras musclés ou pas au hall C. Eh oui…comme des nègres en août 1847.

Et après ces pieds nickelés réclament plus de pouvoir, plus d’autonomie. ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE.

À suivre…