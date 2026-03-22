URNE FUNÉRAIRE, NOUVEAU CONCEPT RÉPUBLICAIN EN FRANCE ?



À Saint-Étienne, un colistier du Rassemblement National (RN) tombe en plein bureau de vote.

Pas une petite fatigue hein… non.

Crash système. Fin de partie.

On ferme le bureau.

Pas pour fraude.

Pas pour tension.

Pour décès.

Pendant ce temps là…

À Annecy :

Un homme vote… et enchaîne direct avec l’au-delà.

À Carcassonne :

Une dame vient accomplir son devoir…

et c’est la vie qui lui dit : “merci, au revoir.” ou plutôt adieu. On est en mode pour qui sonne le glas. Glaçant. Sans gland. Sanglant.

LA FRANCE CONTINUE… TRANQUILLE

Et là, accrochez-vous bien…

Les bureaux rouvrent

Les gens refont la queue. Aqueux. Coucou.

Les journalistes parlent de “taux de participation”

Normal.

Apparemment, mourir dans un bureau de vote, c’est devenu un simple “incident technique”.

Comme une imprimante en panne.

Sauf que là… c’est ton cœur qui s’arrête.

RÉFLEXION ÉPIQUE QUI PIQUE

On va poser ça là, calmement :

Quand tu passes ta vie à croire que ton vote va changer quelque chose…

et que ton dernier acte sur Terre, c’est glisser un papier dans une fente. Oups dans la fente d’une boîte…

Faut peut-être commencer à se poser des questions.

LA VÉRITÉ VERSION SANS FILTRE

La démocratie française en 2026, c’est quoi ?

Tu galères toute ta vie

On t’appelle uniquement pour voter.

Tu viens.

Tu meurs. Tumeur.

Et le système continue sans toi.

Même pas une pause. Même pas un doute.



Ils disent :

“Chaque voix compte”

Aujourd’hui, on a compris : même les morts votent… mais personne ne les écoute. En bon dard et en trou cas car…