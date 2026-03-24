« En 2026…en Martinique notamment…les gens savent tout mais ils ne comprennent rien »

Il est évident que cette phrase met en lumière une blanchâtre opacité qui vient renforcer la complexité fluide d’une certaine obscurité neuronale qui renforce le flou occipital qui définit les errances constatées dans notre confus mais rassurant rapport au réel.

Pas simple en effet de prendre en considération la confusion collective qui nourrit durablement une cécité involontaire au regard d’une vision perfectible. Il faudrait donc rechercher les causes ataviques de ce désordre constaté.

Reste à savoir si pourra trouver le bout du tunnel de ce qui a toutes les caractéristiques d’une impasse voulue. Le risque est là ou ailleurs.